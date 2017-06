Panica intr-un avion ce a decolat din Australia si urma sa ajunga in Malaezia: un pasager a amenintat ca are o bomba si a incercat sa ajunga in cabina pilotilor. Cum s-a incheiat totul - VIDEO

A fost panica la bordul unui avion ce a decolat din Melbourne, Australia si urma sa ajunga in Malaezia. Un pasager a incercat sa ajunga in cabina pilotilor si a amenintat ca are o bomba. Pilotul a revenit pe aeroport, in timp ce cativa pasageri au reusit sa-l imobilizeze pe individ. El a fost dat pe mana politiei.