Panica intr-un mall din SUA. Un barbat a intrat inarmat in cladire si a tras in fosta sa sotie, care muncea acolo - VIDEO

Dupa ce s-au auzit mai multe impuscaturi, cei aflati in mall au inceput sa fuga, pentru a-si gasi un adapost. Oamenii au iesit afara, iar multi s-au ascuns intr-o unitate de pompieri, din apropiere. A fost un adevarat haos, spune aceasta femeie, ce se afla cu fiica ei in cladire.

“Am ramas blocate in diferite magazine. Mi-a fost atat de greu sa nu-i fiu alaturi.„

“Am auzit patru impuscaturi. „

Zona a fost incercuita de politisti, in scurt timp. Ulterior, oamenii legii au anuntat ca nu mai exista niciun pericol. In mall, au gasit cadavrul unei femei si a fost retinut faptasul. Ulterior, s-a anuntat ca barbatul a tras in fosta sa sotie, care muncea in mall. Victima a murit pe loc. Mai mult decat atat, crima a fost urmata si de o tentativa de sinucidere.

Dupa ce si-a impuscat fosta sotie, barbatul a incercat sa-si puna capat zilelor, insa a fost oprit de politisti. Totul s-a intamplat intr-un mall, aflat la 65 de kilometri de Los Angeles.