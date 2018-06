Panica la bordul unui vapor in Rusia. Ambarcatiunea cu peste 70 de persoane la bord a luat foc, la doar cateva minute dupa ce s-a desprins de mal - VIDEO

“Arde. Tot mai tare si mai tare.”

Un nor gros de fum ce se ridica deasupra vaporului putea fi vazut de la malul lacului Baikal din regiunea Irkutsk din Rusia. Vaporul, plin cu pasageri tocmai pornise intr-o excursie, cand la un moment dat, la motor au izbucnit flacarile.

Cand au vazut asta, membrii echipajului nu au stat mult pe ganduri si au intors nava, asa cum extinctoarele instalate la bord nu reauseau sa potoleasca focul. Ajunsi la mal, toti cei 78 de pasageri au fost evacuati in siguranta.

Cand vaporul a fost eliberat, pompierii s-au apucat sa potoleasca flacarile, care se intindeau pe o suprafata de 40 de metri patrati. Focul a fost stins cu succes, nava insa a fost grav deteriorata.

Presa rusa scrie ca acesta este al doilea caz in ultimii 3 ani, cand un vapor al aceleiasi firme este cuprins de flacari. In 2015, un alt vapor a luat foc, in timp ce peste 100 de oameni se aflau la bord. Din fericire, si atunci totul s-a terminat fara victime.