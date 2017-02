Panica la o petrecere din orasul american New Orleans. Un barbat a intrat cu un camion in multimea de pe strazi, 28 de persoane fiind ranite - VIDEO

Sute de persoane se distrau la petrecerea organizata pe strazi, cand, la un moment dat, camionul a intrat in multime. Imaginile video au surprins haosul care a urmat dupa accident. Oamenii si-au amintit de scenariile similare care au avut loc la Nisa sau Berlin. Insa anuntul politiei i-a mai linistit. Oamenii legii au negat versiunea unui act terorist si au spus ca soferul camionului a urcat beat la volan.

”Suspecul era în stare avansată de ebrietate. El se află în arest.”

Politia a mai spus ca inainte de a intra in multime, camionul a mai lovit cateva masini. Cinci dintre cei 28 de raniti sunt in stare grava. Un incident similar a avut loc ieri si intr-un oras german. Un individ a intrat cu masina in cativa pietoni. Un barbat a murit, alte doua persoane sunt ranite.Cand suspectul a incercat sa fuga de la fata locului, politia l-a impuscat.

El a fost ranit si dus la spital. Si in acest caz oamenii legii se feresc sa vorbeasca despre un atacterorist. In presa germana au aparut informatii ca individul ar avea probleme psihice. In luna decembrie, un vehicul a intrat in multime la targul de Craciun de la Berlin. 12 oameni si-au pierdut viata atunci. Iar in iulie, de Ziua Nationala a Frantei, un individ a intrat cu un camion in multimea adunata la Nisa pentru a sarbatori. Atacul s-a soldat cu 84 de morti.