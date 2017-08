Panica la un carnaval din Marea Britanie. Sarbatoarea s-a tranformat in haos, in urma unui atac cu substante chimice. Un individ a aruncat in multime o sticla - VIDEO

S-a intamplat la amiaza, cand cineva din multime a aruncat in oameni cu o sticla. In acel moment, mai multe persoane s-au plans ca au simtit iritatii la ochi, asa ca au inteles ca ceva nu este in regula. Speriati, oamenii au inceput sa fuga in toate directiile.

Politia a evacuat zona, iar parada a fost intrerupta. Mai multe ambulante au ajuns acolo, pentru a ajuta oamenii care aveau nevoie de ingrijiri medicale.

Deocamdata, faptasul nu a fost gasit. Carnavalul Notting Hill este renumit prin spectacolul de culori si muzica. La sarbatoare, se canta samba, iar zeci de dansatori defileaza pe strazi in costume uimitoare, pline de paiete si pietre.