Panica la un spital din statul american Alabama. Un barbat a intrat in institutia medicala si a deschis focul asupra anagajatilor acesteia, dupa care s-a sinucis - VIDEO

Incidentul s-a produs aproape de miezul noptii, la un spital din orasul Birmingham, Alabama. Atacatorul, a dat buzna in institutia medicala si a impuscat doi angajati.

Cel care a decedat a fost ranit de cel putin 10 ori in regiunea pieptului si s-a stins pe loc. Cealalta victima a fost gasita inca in viata. Dupa ce a terminat cu victimile, atacatorul a coborat la etajul trei al cladirii si s-a sinucis in fata sectiei de reanimare.

Peter WILLSTON, SEF POLITIA BIRMINGHAM: “Una dintre victime este in stare stabila, din nefericire insa a doua victima a murit in timpul operatiei.”

O alta femeie, care a fost martor la incident a suferit un atac de panica si si-a pierdut cunostinta, iar toate operatiile programate pentru seara zilei de ieri au fost amanate, ca oamenii legii sa poata face investigatiile necesare. Acestia spun ca nu stiu deocamdata ce l-a determinat pe atacator sa recurga la acest gest si ce legatura era intre victime si barbat.

Peter WILLSTON, SEF POLITIA BIRMINGHAM: “Ofiterii de investigatie continua ancheta si au de examinat mai multe informatii si probe, astfel incat sa intelegem din ce motiv s-a produs incidentul.”

Oamenii legii nu au oferit detalii nici despre identitatea victimei, nici a atacatorului. Astazi spitalul si-a reluat activitatea, iar politistii au dat asigurari ca nu exista nici un pericol pentru angajati.