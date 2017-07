Panica pe strazile din Londra. Mai multi localnici au ajuns cu arsuri la spital, dupa ce au foszt stropiti acid in fata - VIDEO

Era in jur de ora 22, cand o persoana a sunat la ambulanta, spunand ca cineva i-a improscat in fata cu substante toxice. Acesta a fost primul atac produs noaptea trecuta. Al doilea a avut loc jumatate de ora mai tarziu, dupa care au urmat inca 3 de acest fel, in diferite cartiere ale Londrei. Totul a avut loc timp de o ora si jumatate. Veniti la fata locului inaintea medicilor, politistii au incercat sa acorde ajutor victimelor, stropindu-le cu apa.

Mai multi oameni au ajuns la spital, iar medicii vorbesc despre cel putin o persoana care va ramane mutilata pentru toata viata. Trecatorii au povestit ca au vazut 2 barbati pe o motoreta care se opreau langa oameni si aruncau in ei cu ceva. Politia a retinut un adolescent de 16 ani, care ar fi participat la atacuri.