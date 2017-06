Panica printre pasagerii unui zbor Malaysia Airlines. Un barbat a vrut sa intre peste piloti si a amenintat ca are o bomba

Reprezentantii Malaysia Airlines au anuntat ca un avion s-a intors de urgenta pe aeroportul international din Melbourne, dupa ce un pasager a incercat sa intre in cabina pilotilor si le-a amenintat pe stewardese ca are o bomba asupra sa, scrie The Independent.

”Aeronava MH128 a decolat la ora locala 23:11 (16:11 ora Romaniei) si urma sa ajunga la ora locala 5.28 (23.28 ora Romaniei) pe aeroportul din Kuala Lumpur, dar s-a intors la Melbourne dupa ce capitanul a fost alertat de echipaj ca un pasager incearca sa intre in cabina de pilotaj”, se arata intr-un comunicat al Malaysia Airlines.

Aeronava a aterizat in siguranta, dupa doar jumatate de ora de zbor, pe aeroportul din Melbourne.

In prezent, autoritatile au deschis o ancheta in acest caz. "Malaysia Airlines, impreuna cu autoritatile australiene vor investiga incidetul. In acest moment nu putem trage concluzii pripite pana cand incidentul nu va fi elucidat", a declarat un reprezentant al companiei de aviatie.

Ministrul Transporturilor din Malaezia, Abdul Aziz Kaprawi, sustine ca amenintarile pasagerului s-ar fi dovedit a fi false, iar aceasta nu ar fi avut asupra sa o bomba. "Nu era o bomba, ci avea asupra sa baterii", sustine oficialul.

Una dintre pasagerele zborului povesteste momentele de groaza prin care a trecut: "Barbatul a spus < voi arunca acest avion in aer>, isi aminteste cu teama Vanessa.

”Aeronava este in acest moment pe o pista izolata si se asteapta o interventie a securitatii”. Compania aviatica si-a cerut iertare de la pasageri pentru acest incident si a oferit cazare si o noua cursa pasagerilor zborului afectati de incident.

Compania Malaysia Airlines a fost lovita in ultimii ani de doua tragedii aviatice, dupa disparitia aeronavei MH370 deasupra Oceanului Indian si doborarea avionului MH17 deasupra Ucrainei. Peste 520 de persoane au murit in cele doua tragedii aviatice, care au dus la prabusirea actiunilor Malaysia Airlines.