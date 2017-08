Parada cu sute de suspecti in Turcia. 486 de oameni sunt judecati dupa lovitura de stat esuata din 2016

Suspectii sunt acuzati ca au complotat impotriva presedintelui Erdogan, intr-o baza aeriana aflata la nord-vest de Ankara, despre care autoritatile spun ca a fost cartierul general al pucistilor.

Cei 486 de suspecti au fost plimbati prin fata jurnalistilor dar si a sustinatorilor lui Erdogan, stransi in fata tribunalului de langa Ankara. Fiecare detinut era flancat de doi politisti si un soldat inarmat, iar "marsul" catre sala de judecata a durat minute bune in huiduielile multimii."Vrem pedeapsa cu moartea!" suna una din scandari.

De altfel, procesul are loc in conditii de securitate sporita- peste o mie de membri ai fortelor de ordine vor pazi sala de audieri.

Suspectii sunt acuzati de crime, incalcarea Constitutiei si tentativa de asasinare a presedintelui turc Recep Erdogan. In plus, ar fi organizat la baza militara Akinci operatiunea de bombardare a Parlamentului si a unor zone din apropierea palatului prezidential. Printre figurile cheie din grupul acuzatilor se numara fostul comandant al Fortelor aeriene Akin Ozturk, lectorul in teologie Adil Oksuz, numit de Ankara "imamul" complotului si Kemal Batmaz, un om de afaceri. Predicatorul Fethullah Gulen, autoexilat in Statele Unite, este si el judecat in absenta, pe motiv ca ar fi organizat puciul esuat.

Cum pedeapsa cu moartea a fost abolita in Turcia in 2004, pedeapsa maxima pe care o pot primi acuzatii este inchisoarea pe viata.