Parada grandioasa la New York: milioane se americani s-au distrat de Ziua Recunostintei - VIDEO

Startul paradei a fost dat de un curcan gigant. Apoi au urmat baloanele uriase reprezentand personaje din desenele animate, preferate de americani.

Veselie pe strazi au facut dansatorii, clovnii si acrobatii. Iar muzica de fanfara i-a incalzit pe americani. Cortegiul viu colorat a parcus mai multe trasee. Cei prezenti au ramas incantati de eveniment.

"Este o zi foarte frumoasa. Sunt mereu impresionata de modul in care este organizat totul. Este un moment minunat sa fii in oras, iar vremea este absolut superba astazi.”

Masurile de securitate au fost sporite la parada, la aproape o luna de la atentatul din Manhattan care a facut opt victime.

”Avem echipe de lunestisti. Avem o multime de politisti, ii poti vedea la fiecare pas.”

Parada s-a incheiat cu aparitia lui Mos Craciun, care a fost dus de o sanie trasa de reni. Iar astazi, nebunia continua. Este Vinerea Neagra, ceea ce inseamna ca in magazine se fac reduceri mari. In fiecare an, oamenii formeaza cozi uriase si de multe ori se i-au la pumni pentru un anumit produs.