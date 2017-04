Parada istorica in capitala rusa. Mii de oameni au venit sa admire modele de tramvaie din diferite epoci - VIDEO

Vedeta paradei a fost un vagon tras de cai, vechi din 1880. Sute de oameni s-au inghesuit sa faca o plimbare cu el si sa-si faca poze.

“Este cel mai vechi vagon prezentat la paradă. Este un vagon tras de patru cai.”

Acest vagon este scos pe strazile Moscovei doar odata in an, la parada. In restul timpului, curiosii il pot admira la un muzeu din oras. Tot acolo sunt si alte modele de tramvaie care au circulat prin capitala rusa in diferite epoci.

”16 vagoane din diferite epoci sunt expuse astăzi, aici. Este o oportunitate de a afla mai multe despre istoria transportului public din Moscova.”

La eveniment au fost aduse insa si tramvaie moderne.

Parada a fost organizata cu ocazia implinirii a 118 ani de la existenta tramvaielor in Moscova.