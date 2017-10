Parada zombilor in capitala Mexicului. Vopsiti pe fata si costumati in schelete, participantii la eveniment au marsaluit pe strazi - VIDEO

Spre deosebire de anii precedenti, cand participantii la parada se machiau si se imbracau in costume de zombi, la editia din acest an oamenii au optat pentru tinute mai putin infricosatoare. Multi s-au deghizat dupa propriul gust, dar au fost si dintre cei care au apelat la specialistii.

In jur de 180 de oameni si-au oferit serviciile pentru aproximativ 6 dolari. Participantii la eveniment s-au distrat pana seara tarziu. Toti au cantat si au dansat pe strazi. Un cuplu polonez a luat parte cu entuziasm la parada.

”Foarte multa culoare si dispozitie buna, oamenii sunt veseli. E o diferenta mare, in comparatie cu ce se intampla la noi in tara de Ziua mortilor. Sunt doar lacrimi si tristete. In Mexic este uimitor.”

La parada au participat si multe cupluri, care au tinut sa demonstreze ca iubirea exista si dincolo de moarte. Marsul zombilor este organizat in fiecare an in Mexic. Primul eveniment de acest gen a avut loc in Statele Unite.