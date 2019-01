Parfumuri dedicate presedintelui rus Vladimir Putin au aparut in vanzare la Moscova - VIDEO

Parfumuri dedicate presedintelui rus Vladimir Putin au aparut in vanzare la Moscova. In centrele comerciale din capitala rusa pot fi gasite sticlute cu arome pentru barbati, dar si pentru femei pe ele fiind imprimat profilul liderului rus sau stema tarii. Kremlinul spune ca nu a dat permisiunea ca numele sau poza lui Putin sa fie folosite in scopuri comerciale.