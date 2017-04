Parintii presupusului autor al atacului din St. Petersburg, audiati. Prima declaratie facuta de mecanicul metroului

Anchetatorii incearca sa afle ce motive ar fi putut sta in spatele ororii. Nu exclud totusi nici posibilitatea ca bomba sa se fi declansat accidental, ceea ce ar insemna ca era vizat un alt obiectiv.

In orice caz, a fost descoperita si a doua bomba improvizata, mai puternica decat prima, care nu a explodat insa.

"Imi amintesc o lumina puternica, apoi bezna si un miros groaznic, intepator, de chimicale. Trenul a continuat pana la statia urmatoare si oamenii au inceput sa coboare", spune un pasager aflat in metrou.

"Oamenii zaceau acoperiti de sange, cu sange pe fata, strigau dupa ajutor. Unii incercau sa-i ajute, altii alergau pe peron speriati ii intrebau ce s-a intamplat", povesteste un alt martor.

Scenele filmate imediat dupa ce garnitura de metrou a ajuns in statie au surprins disperarea calatorilor care incearca sa isi salveze vietile. Dar, in acelasi timp, fac tot ce pot sa ii ajute pe raniti. Oamenii sar pe peron prin geamurile spulberate. Unii forteaza zadarnic usile indoite de suflul deflagratiei.

"Unde s-a petrecut explozia erau vreo 12 trupuri, imprastiate pe peron...", povesteste un martor.

Mecanicul garniturii este considerat un erou, dupa ce a luat decizia sa nu opreasca trenul intre statii, imediat dupa explozie. Astfel, vagoanele au ajuns la peron, asa ca ranitii si ceilalti calatori au fost evacuati mult mai rapid si fara ca viata sa le fie pusa in pericol de deplasarea prin tunel.

Alexander Kavernin, mecanicul metroului: "A fost un zgomot puternic, neasteptat, iar cabina s-a umplut de fum. I-am raportat controlorului de trafic situatia. In acel moment, am inceput sa aud mesaje imposibil de inteles prin difuzorul de comunicatii cu pasagerii. Toti vorbeau in acelasi timp."

Principalul suspect in acest atac este un barbat pe nume Akbarzhon Jalilov, nascut in 1995, adica de 21-22 de ani, cetatean rus, nascut in Kargastan.

Svetlana Petrenko, comitetul de investigatii: "Investigatiile au aratat ca bomba a fost probabil detonata de suspectul ale carui ramasite au fost gasite in cel de-al treilea vagon."

Purta o jacheta rosie si avea un rucsac, dupa cum se observa in imaginile surprinse de camerele de supraveghere. De asemenea, suspectul apare cu pumnii inclestati, posibil pentru ca tinea declansatorul dispozitivului exploziv.

Anchetatorii spun ca tot el a lasat in metrou o a doua bomba improvizata, intr-un stingator de incendiu - mai puternica decat prima, care nu a explodat insa.

In absenta unei revendicari explicite, sustinatorii Statului Islamic jubileaza in mesajele postate pe internet. Iar asta alimenteaza teoria potrivit careia atentatul ar fi o riposta a jihadistilor impotriva implicarii militare a Rusiei in razboiul civil din Siria, de partea regimului Assad.