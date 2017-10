Parintii soferitei de 20 de ani, care a lovit cu Lexus-ul 11 oameni la Harkov, dintre care 5 au murit pe loc, isi cer scuze de la familiile victimelor. Ce spune tatal tinerei - VIDEO

Vasilii ZAITEV, TATAL SUSPECTEI: ”Automobilul Volkswagen a lovit masina in care se afla fiica noastra. In urma impactului puternic, masina a fost aruncata in oamenii care se aflau la intersectie.”

Sunt primele declaratii facute de tatal soferitei care a lovit mortal cinci persoane si a ranit alte sase pe o strada din Harkov. Barbatul, care este un om de afaceri, spune ca vrea sa ajute financiar familiile celor decedati si crede ca judecata se va lamuri in acest caz.

Vasilii ZAITEV, TATAL SUSPECTEI: ”In genunchi ne cerem scuze pentru fiica noastra de la rudele celor care au murit si care au fost raniti in acest teribil accident. Noi vom accepta orice decizie a instantei.”

Soferita a fost plasata in arest pentru 60 de zile. Avocatul acesteia va incerca sa demonstreze ca o parte din vina ii apartine soferului masinii Volkswagen, cu care s-a ciocnit tanara inainte de a intra in multime. Accidentul s-a produs pe data de 18 octombrie. 11 oameni au fost loviti atunci, cinci au murit, iar sase au fost raniti.