Parisul nu reuseste sa scape de mormanele de gunoaie de pe strazi. Primaria a dat 38.000 de amenzi in 2017, insa degeaba

Municipalitatea cheltuie o jumatate de milion de euro pe an pentru servicii de salubritate, dar rezultatele nu se prea vad. Asa ca primarita a decis sa inaspreasca lupta cu cei lipsiti de civilizatie si a promis, pentru la primavara, o zi de curatenie generala si exemplara.

Parisul este murdar si toata lumea se plange de asta, de la primari si consilieri, pana la localnici si, bineinteles, turisti.

In prima jumatate a lui 2017, 90% din cele 38.000 de amenzi - in prezent in valoare de 68 de euro - au fost date pentru probleme legate de curatenie: de la mucuri de tigara aruncate pe trotuare sau in parcuri, si pana la mormane de gunoi sau vechituri lasate in plina strada, asta fara a mai pune la socoteala murdaria lasata in urma de caini, pe care stapanii nu se sinchisesc s-o curate.

Parizian: "Mai multe cartiere, inclusiv cel in care locuiesc si eu, sunt cu adevarat murdare."