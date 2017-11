Parisul s-a gatit, oficial, in straie de sarbatoare. Au fost aprinse luminitele de Craciun pe celebrul bulevard Champs Elysee - VIDEO

Parisul s-a gatit, oficial, in straie de sarbatoare. Aseara au fost aprinse luminitele de Craciun pe celebrul bulevard Champs Elysee, bulevardul simbol al capitalei franceze. Sute de oameni au venit sa asiste la inaugurare. Multi insa s-au aratat nemultumiti de faptul ca in acest an, primaria a decis sa nu amenajeze un targ de Craciun in zona.