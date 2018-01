Parisul se pregateste pentru inundatii de proportii, pe masura ce nivelul fluviului Sena creste vazand cu ochii. Cladirile din apropiere, in alerta, iar militarii sunt pregatiti sa evacueze localnicii - VIDEO

Din cauza ploilor abundente, 13 regiuni din Franta sunt in alerta de inundatii. Strazile, curtile si gradinile au disparut sub apa. In unele zone se circula doar cu barca. Aproape o mie de locuinte au ramas fara electricitate.

”De miercuri nu avem lumina si nici caldura. Nu lucreaza nici frigiderul, nici masina de spalat. Nu avem apa calda pentru a face dus. Am mai avut astfel de probleme in urma cu doi ani.”

Si autoritatile din Paris sunt in alerta, unde traficul rutier pe strazile din apropierea Senei a fost restrictionat. Plimbarile cu barcile au fost, deasemenea, intrerupte. Sub amenintarea apelor, a fost inchisa o aripa a Muzeului Luvru, exponatele fiind mutate in locuri sigure.

Hidrologii francezi spun ca nivelul apei din rau este asteptat sa atinga un maxim de aproximativ 6 metri, cum s-a inregistrat si in 2016.

Ultimele doua luni au fost printre cele mai ploioase in Franta, iar autoritatile considera ca inundatiile, dar si valurile de canicula din timpul verii, sunt o dovada a schimbarilor climatice.