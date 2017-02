Parlamentul roman a aprobat cu unanimitate de voturi cererea presedintelui Klaus Iohannis, de convocare a unui referendum national

Avizul parlamentarilor a fost unul consultativ, astfel ca presedintele poate, incepand de marti, sa stabileasca detaliile - inclusiv intrebarea de pe buletinul de vot.

Toate partidele s-au declarat de acord cu ideea referendumului.

Cu toate acestea, deputatul PSD Eugen Nicolicea a afirmat ca prin referendumul propus de catre presedintele Klaus Iohannis se pune la indoiala dorinta poporului de a lupta impotriva coruptiei, ceea ce ar putea avea efecte negative pe plan extern.

"Tema este una generoasa, larga - lupta impotriva coruptiei. Dar, atentie la efecte, fiindca nu se pune problema (...) de a pune la indoiala o anume parte a clasei politice sau toata clasa politica cu privire la vointa de lupta impotriva coruptiei. Aici, prin aceasta intrebare, se pune la indoiala dorinta poporului roman de a lupta impotriva coruptiei, iar efectele internationale pot sa fie negative, pentru ca, daca presedintele are o indoiala cu privire la dorinta poporului roman, va dati seama ca prin asta negam chiar tratate internationale, cum ar fi Conventia de lupta impotriva coruptiei de la New York.

Noi ne afirmam sprijinul pentru aceasta tema si vom sprijini ca si rezultatul referendumului sa fie favorabil intr-o masura extraordinar de mare pentru a combate aceasta idee lansata de presedintele Romaniei - cum ca poporul roman nu si-ar dori lupta impotriva coruptiei", a spus Nicolicea, in plenul Parlamentului.

Social-democratul a sustinut ca este necesar sa se faca distinctia intre textul constitutional privind exprimarea suveranitatii poporului prin referendum si cel referitor la exprimarea vointei poporului asupra unei teme fiindca "la exprimarea suveranitatii rezultatul referendumului este obligatoriu, iar la exprimarea vointei - rezultatul este consultativ".

"Art. 2 din Constitutie ne prevede ca suveranitatea nationala care apartine poporului roman este exercitata prin organele sale alese, precum si prin referendum. Deci aceasta suveranitate se face prin referendumurile decizionale cu privire la revizuirea Constitutiei, in care poporul decide sa aprobe aceasta revizuire sau un alt referendum decizional - demiterea presedintelui, ceea ce nu este cazul. In momentul de fata, ne aflam in art. 90 din Constitutie in care poporul nu isi exprima suveranitatea, ci isi exprima vointa asupra unei probleme puse. Deci, sa nu confundam exprimarea vointei cu exprimarea suveranitatii", a punctat Nicolicea.

Pe de alta parte, in timpul dezbaterilor, liberalii au anuntat ca vor vota pentru un aviz pozitiv la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pe tema continuarii luptei impotriva coruptiei.

"As vrea sa se inteleaga exact ce vot dam astazi in Parlament. Trebuie sa avizam un referendum care sa ofere cetatenilor sansa sa se pronunte impotriva coruptiei si pentru integritate publica. Acesta este votul pe care trebuie sa il dam si merita apreciat la adevarata lui valoare. in mod evident, dupa ce se intampla in Romania ultimelor zile, oamenii vor ca lupta impotriva coruptiei sa continue si procentul celor care sustin acest lucru este unul covarsitor.

Presedintele Romaniei si-a exprimat dorinta de a asculta verdictul dat de cei multi, nu de un grup de favoriti politici, pentru a clarifica fractura dintre actuala coalitie de guvernare si cetateni pe tema luptei impotriva coruptiei. Desigur, acest aviz este unul consultativ, dar semnalul pe care il da Parlamentul si pe care il va transmite romanilor este unul de o importanta majora si suveranitatea este a poporului. Una dintre formele in care se manifesta aceasta majoritate este referendumul", a spus Raluca Turcan, in plenul Parlamentului.

Potrivit acesteia, abrogarea Ordonantei 13 nu duce la necesitatea stoparii referendumului si la detensionarea situatiei, pentru ca in momentul de fata "avem o majoritate parlamentara care preia intreaga responsabilitate a loviturii incercate de Guvern".

"Dincolo de acest aviz, avem obligatia ca in Parlament sa clarificam regimul celor doua ordonante - 13 si 14. PNL va vota un aviz favorabil pentru solicitarea de referendum. PNL va fi alaturi de cetatenii care pot sa se manifeste cu un semnal clar, cu o voce clara, pentru orientarea Romaniei in acest parcurs european, pentru egalitate in fata legii, pentru suprematia legii si pentru lupta reala impotriva coruptiei", a incheiat ea.

Comisiile juridice reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat marti, cu unanimitate de voturi, un aviz favorabil solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum pe Justitie, social-democratul Serban Nicolae afirmand insa ca acest demers al sefului statului va costa aproximativ 250 milioane lei, bani care nu au fost prevazuti in bugetul pe 2017.

Parlamentarii PNL si USR au afirmat ca sunt de acord cu solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, care este "justificata” si "intemeiata”, in timp ce deputatul UDMR Marton Arpad a sustinut ca ar trebui sa existe mai multe detalii in ceea ce priveste intrebarea la care urmeaza sa raspunda romanii, in caz contrar s-ar ajunge la „neglijenta in serviciu”.

Liviu Dragnea: Solicitarea presedintelui cu privire la organizarea unui referundum "va primi aviz favorabil, fara nicio indoiala

Si liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la Parlament, ca solicitarea presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum pe Justitie va primi, „fara niciun fel de problema”, aviz favorabil, dar aceasta tema nu trebuie „fetisizata” pentru a nu fi „omorata”, conform News.ro

„Tema este de actualitate in permanenta, numai ca nu trebuie fetisizata. Pentru ca de multe ori cand fetisizezi o tema, in final o omori. In ceea ce priveste solicitarea presedintelui (Klaus Iohannis – n.r.), din partea noastra este aviz favorabil fara niciun fel de problema”, a precizat Liviu Dragnea, intrebat despre „tema de actualitate”, si anume solicitarea sefului statului privind organizarea uni referendum pe Justitie.

Presedintele Klaus Iohannis a declansat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema. "Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", anunta Administratia Prezidentiala.

Potrivit Legii referendumului, Parlamentul are la dispozitie 20 de zile sa dea un aviz consultativ pentru referendumul convocat de catre presedinte. In cazul in care termenul de 20 de zile este depasit, procedura de consultare se considera a fi indeplinita.