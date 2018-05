Parlamentul de la Londra, alarmat de numarul interlopilor romani care fac trafic de carne vie. Marturiile victimelor - FOTO

Raportul, întocmit de un grup de parlamentari din toate partidele, vine după ultimele statistici ale poliţiei potrivit cărora în ultima perioadă a crescut alarmant numărul bordelurilor de scurtă durată, aşa-numitele ”pop-up”, care apar în urma publicării pe internet a anunţurilor prin care sunt oferite servicii sexuale contracost. Transformarea modului în care este practicată prostituţia transformă un număr mare de femei, mai ales imigrante în Anglia, în victime ale grupărilor criminale care se ocupă cu traficul de persoane, afirmă parlamentarii de la Londra.

Mai mult, potrivit raportului, cel mai mare procent de victime potenţiale este reprezentat de românce – 39%, conform cifrelor poliţiei. De asemenea, cetăţenii români sunt şi cel mai important grup în rândul suspecţilor de trafic de carne vie – 40%. De pildă, în Leicestershire, 86% din femile din bordeluri erau românce, în Northumbria, 75% , iar într-un cartier londonez, 92% dintre femeile împotriva sancţionate pentru prostituţie stradală proveneau din ţara noastră.

Parlamentarii au analizat, pe baza datelor primite de la poliţie, tehnicile folosite de interlopi, care înfiinţează bordeluri „pop-up” în locuinţe închiriate, adeseori prin Airbnb sau Booking.com, iar apoi îşi fac reclamă pe site-uri specializate. Unul dintre proxeneţi a cheltuit atât de mult pe anunţuri – 25.000 de lire – încât site-ul de escorte i-a desemnat propriul account manager.

În raport sunt prezentate cazuri concrete privind operaţiunile de trafic de persoane desfăşurate de români în Anglia şi Ţara Galilor, De pildă, în 2017, o grupare condusă de românul Florinel Mitru a fost descoperită în Blackburn de poliţia din Lancashire. Anchetatorii au prezentat mesajele transmise de membrii grupării femeilor exploatate pentru a le face să obţină cât mai mulţi bani de la clienţi. „De ce nu îl speli, nenorocito, filmează ca să avem de la început până la sfârşit, nu-i fă doar sex oral”, i-a scris unul dintre membrii grupării unei femei exploatate. „Fă doi deodată, ştii că asta îi scoate din minţi”.

O altă grupare, descoperită în Londra în 2016, crease un adevărat call-center pentru clienţi. Femeile exploatate, provenind din România şi Republica Moldova, erau sub controlul Alionei Pîslaru de 39 de ani. Potrivit Poliţiei Metropolitane, aceasta „le impunea orele de lucru, le obliga să facă sex anal dacă li se cerea şi le interzicea să folosească prezervative dacă le făceau sex oral clienţilor”. Ea ar fi câştigat aproape jumătate de milion de lire de pe urma bordelului ilegal.

Una dintre victime le-a relatat poliţiştilor: „La început, proxeneţii erau prietenii mei, dar imediat ce am ajuns în Anglia, au început să mă abuzeze fizic. Mă bătea des pentru că nu-i aduceam suficienţi bani. După o vreme, bătăile au devenit rutină. Deşi clienţii nu mă abuzau fizic, mă simţeam abuzată pentru că eram pusă să fac sex cu ei chiar şi când nu mai voiam. Uneori era dureros. După o vreme, am ajuns să fiu dezgustată de ce făceam şi am vrut să mă opresc, dar voia mai mulţi bani şi m-a obligat să continui. Mi-era frică, fiindcă ameninţa că-i va face rău mamei mele”.

O altă victimă, identificată drept Maria, a relatat cum în România „a fost păcălită să se prostitueze de un unchi care a fost plătit pentru asta” Femeia a povestit cum a fost vândută şi negociată de diverşi traficanţi de carne vie, ajungând în cele din urmă la Gabriel Răzvan Ursu, care opera în Marea Britanie, în Burnley. Ea a depus plângere abia după arestarea acestuia, iniţial pretinzând, de frică, că e soţia lui.

Poliţia spune că interlopii au model de afaceri extrem de bine pus la punct. Potrivită Inspectorului Şef Denise Pye, din Poliţia din Manchester, „există o persoană sau un grup care sunt top manageri, CEO, dacă vreţi, şi care se găsesc în general în ţara de origine a femeilor, dar vizitează şi ţara unde are loc activitatea. Există niveluri de repsonsabilitate, astfel că sub ei sunt manageri regionali care se ocupă de recrutare, transport dintr-o ţară în altă, cazare. Mai jos sunt cei care fac treburile la nivel local, le iau documentele, postează anunţurile pe net.”