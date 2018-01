Parlamentul de la Vilnius a declarat “razboi” consumului de alcool. O noua lege care a intrat in vigoare luna aceasta interzice persoanelor care nu au implinit varsta de 20 de ani sa cumpere alcool - VIDEO

In Lituania, barurile si magazinele nu mai au voie sa vanda alcool celor care nu au 20 de ani. Pana acum, majoratul aducea unda verde pentru consumul de bauturi alcoolice. Noua lege adoptata de parlamentul de la Vilnius schimba si programul magazinelor care vand doar bauturi alcoolice, astfel acestea se vor inchide mai devreme.

Totodata, reclamele la acest tip de bauturi sunt interzise.

”Din cate stim, suntem singura tara unde reclama la alcool e complet interzisa. Ne-am trezit in situatia in care nu mai putem distribui reviste din Europa si din restul lumii.”



Legea e aplicata cu strictete, deoarece amenzile sunt piparate – 30 de mii de euro pentru o singura reclama la alcool. Noile reguli au starnit indignare pe retelele sociale, iar opozitia cere insistent ca legea sa fie rediscutata. De aceeasi parere e si presedinta tarii.

Dalia GRYBAUSKAITE, PRESEDINTA LITUANIEI: ”Legea aceasta imi aminteste de Evul Mediu si dauneaza imaginii si reputatiei internationale a Lituaniei.”

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in ultimii zece ani, in Lituania, consumul de alcool pe cap de locuitor a crescut cu 22 de procente, de la 14,9 litri pe an, la 18,2 litri pe an.