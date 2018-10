Parlamentul Macedoniei a votat in favoarea schimbarii numelui tarii

Grecia revendica numele Macedonia si mostenirea ei istorica pentru provincia sa nordica, dupa ce Parlamentul Macedoniei a votat vineri noaptea in favoarea schimbarii numelui tarii, transmite DPA, preluata de Agerpres. Disputa diplomatica a izbucnit dupa aparitia Macedoniei in urma dezintegrarii fostei Iugoslavii, in 1991.