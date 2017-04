Parlamentul Marii Britanii a aprobat convocarea de alegeri anticipate pe 8 iunie

In cazul in care conservatorii isi vor consolida majoritatea in legislativ, Theresa May va avea mai multa libertate in a-si impune agenda in procesul de divort cu Uniunea Europeana.

Jocul ei nu e totusi lipsit de riscuri.

Theresa May si-a argumentat decizia de a convoca alegeri, cu 3 ani inainte de termen, prin temerea ca opozitia va incerca sa deraieze Brexitul prin blocarea unor legislatii cheie in Parlament.

Jason Farrell, corespondent SKY News: "In esenta, miza unor alegeri generale este puterea. Si singurul motiv pentru care un prim-ministru ar convoca alegeri anticipate este sa capete si mai multa putere."

Alegerile anticipate ii ofera sansa sa obtina propriul mandat si sa consolideze majoritatea fragila a Partidului Conservator in Camera Comunelor, in care acum detine 330 din cele 650 de mandate.

Daca sondajele ii crediteaza pe conservatori cu un avans confortabil in fata laburistilor, nu inseamna ca pariul e castigat din start. Stan Patzitul e chiar David Cameron care a convocat anul trecut referendum fiind convins ca se va vota anti-Brexit.

Daca laburistii sunt in deriva din cauza diviziunilor interne, surpriza ar putea veni din partea liberal democratilor.

Tim Farron, lider liberal-democrat: "Oamenii vor avea ocazia sa schimbe directia tarii, sa arate ca nu vor un Brexit dur, ca vor sa mentina tara pe piata comuna."

Daca britanicii sustin ideea alegerilor anticipate ori macar le inteleg ratiunea, seful Consiliului European, Donald Tusk, a comparat, pe Twitter, saga Brexit cu un thriller al inegalabilului Alfred Hitchcock.