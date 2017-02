Particule radioactive suspecte, detectate in Europa. Una dintre teoriile vehiculate e ca Rusia ar fi efectuat un test nuclear

Una dintre teoriile vehiculate este ca Rusia a efectuat un test nuclear secret, iar o alta este ca particulele provin de la o companie farmaceutica. Este posibil ca scurgerea sa fi avut originea in apropiere de estul Europei.

Iodul 131 a fost descoperit, in cantitate mica, pe continent. In ianuarie, a fost detectat in nordul Norvegiei, insa, de atunci, s-a deplasat, treptat, in restul Europei.

Autoritatile au anuntat ca au detectat substanta abia recent, scrie cotidianul britanic.

Substanta este gasita, de obicei, alaturi de alte materiale radioactive, ceea ce nu a fost cazul si de aceasta data. In plus, perioada se injumatatire – timpul necesar pentru ca o jumatate dintre atomii unei substante radioactive sa se dezintegreze – este scurta. Faptul ca a fost detectata o cantitate semnificativa inseamna ca a fost produs recent.

Deocamdata nu este clar de unde a fost eliberat in mediu iodul 131, iar Statele Unite a trimis avioane specializate pentru a survola Europa si a-l izola – insa fara succes, deocamdata. Adeptii teoriei conspiratiei sustin ca, faptul ca a fost detectat prima data in nordul Norvegiei, sugereaza ca este posibil ca Rusia sa fi facut un test nuclear secret in zona. O alta varianta este ca scurgerea a provenit de la o companie farmaceutica care nu a anuntat incidentul autoritatilor.

Faptul ca particulele sunt purtate de vant ingreuneaza gasirea sursei, care este posibil sa fi fost undeva aproape de estul Europei, potrivit The Independent.

Cantitatea detectata deocamdata nu prezinta pericolele pentru sanatatea umana, a dat asigurari Institutul de Radioprotectie si Securitate Nucleara (IRSN) din Franta.

Iodul 131 este asociat cu bombele atomice si a fost gasit in toata lumea dupa testarea acestui tip de arme, precum si dupa accidentele de la centralele nucleare Cernobil si Fukushima. De asemenea, se foloseste la tratarea unor forme de cancer si altor boli.