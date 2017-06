Pasagerii unui zbor al United Airlines au trait momente de groaza, dupa ce au observat ca avionul pierde combustibil - VIDEO

Unul dintre pasagerii zborului a filmat momentul in care combustibilul tasneste dintr-una dintre aripile avionului.

Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, atunci cand zborul 170 a companiei United Airlines cu destinatia Newark - Venice a pierdut combustibil.

Pasagerii sunt cei care au semnalat incidentul. Din fericire, aeronava era la sol in momentul in care a inceput sa piarda combustibil.Pasagera care a filmat incidentul era in avion alaturi de sotul sau si se indreptau spre destinatia unde dorea sa-si petreaca luna de miere.

Cei doi au raportat imediat incidentul membrilor echipajului. Atunci cand insotitoarele de zbor au obsevat pe geam cum avionul pierde combustibil au anuntat de urgenta pilotii, care au oprit motoarele.

In cele din urma, pasagerii zborului au fost evacuati in siguranta si dusi in aeroport.