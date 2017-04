Pasagerul agresat in avionul United Airlines, mai terifiat decat in Razboiul din Vietnam. Primele declaratii ale fiicei lui

Pasagerul in varsta de 69 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a fost tarat din avion pentru a face loc angajatilor companiei United, care trebuiau sa ajunga in Louisville.

Avocatul Thomas Demetrio a explicat ca pasagerul de origine vietnameza a suferit o contuzie puternica si un nas spart in urma inlaturarii sale violente de catre trei ofiteri de securitate de pe aeroportul O'Hare. De asemenea, acesta a pierdut doi dinti in urma incidentului si a avut nevoie de trei zile de spitalizare in Chicago.

Avocatii sai au depus deja o cerere urgenta la un tribunal din Illinois pentru pastrarea inregistrarilor video si a altor dovezi legate de incidentul produs duminica in avionul United Airlines.

Conform avocatului sau, pasagerul agresat a descris momentul din avion mai infiorator decat experienta sa din Razboiul din Vietnam.

"A spus ca a plecat din Vietnam in 1975 atunci cand Saigonul a cazut, era pe o barca si era terifiat. A spus ca atunci cand a fost tarat printre scaune a fost mai infiorator decat ceea ce a trait atunci cand a parasit Vietnamul", a spus avocatul Demetrio, conform BBC.

In aceeasi conferinta de presa a fost si fiica pasagerului, Crystal Dao Pepper, care locuieste in Chicago. "Ceea ce i s-a intamplat tatalui meu nu ar trebui sa i se intample niciunei fiinte umane, in nicio circumstanta. Am fost ingroziti si socati cand am auzit ce i s-a intamplat si sa vedem imaginile", a declarat femeia.