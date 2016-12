Pasi spre pace in Siria. Guvernul de la Damasc si rebelii din opozitie au ajuns la un acord de incetare a focului - VIDEO

Pasi spre pace in Siria. Guvernul de la Damasc si rebelii din opozitie au ajuns la un acord de incetare a focului. Anuntul a fost facut de Vladimir Putin, care a spus ca in acest context va reduce prezenta militara rusa din aceasta tara. Acordul va intra in vigoare in aceasta noapte, iar Rusia si Turcia vor fi garantii intelegerii.