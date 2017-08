Pasionatii de jocuri electronice isi dau intalnire in aceste zile la Koln, unde a inceput Gamescom. Jocul care a deschis editia - VIDEO

“Star Wars: Battlefront II”, un joc bazat pe universul Razboiul Stelelor, a deschis editia din acest an a Gamescom. Aceasta versiune le permite jucatorilor sa ia parte la batalii galactice.

Patrick SODERLUND, REPREZENTANT AL COMPANIEI PRODUCATOARE ”Alăturaţi-vă unui escadron, strecuraţi-vă printre asteroizi şi doborâţi nave uriaşe.”

Pentru continuarea altui joc foarte popular, “Need for Speed Payback”, producatorii au incheiat un parteneriat cu BMW.

Practic, jocul a cumparat dreptul de folosire a imaginii noului model BMW M5, cu 600 de cai putere, ca sa-l puna la dipozitia pasionatilor acestui joc.

O alta noutate prezentata la targa este “The Sims 4”, care va fi disponibil si in varianta “Cats and Dogs”, pentru iubitorii de animale care isi doresc si unul virtual. Microsoft a ales sa-si prezinte la salonul de la Koln noua consola de jocuri video, numita Xbox One X si a fost prezentata drept cea mai rapida consola din lume.

Dispozitivul va fi pus in vanzare in noiembrie si va costa aproape 500 de dolari. La Gamscome, care se va incheia sambata, participa companii din 50 de tari.