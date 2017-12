Pasiunea lui pentru masini si raliuri! Ce garaj impresionant avea

Regele Mihai a incetat din viata marti, la ora 13, la resedinta privata din Elvetia, anunta Casa Regala.

La capataiul regelui a stat pana in ultima clipa fiica sa, principesa Maria. Principesa Margareta va face marti, la ora 19.00, o declaratie catre tara. Programul funeraliilor va fi anuntat miercuri.Regele Mihai implinise 96 de ani in 25 octombrie.

Regele Mihai a fost un prieten al marilor sportivi din Romania si un mare pasionat de masini si raliuri. El avea garaje impresionante, atat in Elvetia cat si in Romania. Pasiunea Regelui pentru aceste masini l-a facut sa cunoasca de-a lungul anilor numeroase persoane cu aceeasi inclinatie din intreaga lume, din Franta, Italia, Elvetia, chiar din Statele Unite ale Americii si din Australia, scrie Rfi.ro.

A participat la raliuri si la tot soiul de intalniri tematice cu acesti oameni si au facut mereu schimb de piese ca niste adevarati colectionari.

Regele Mihai I facea adevarate minuni in atelierul Majestatii Sale din Elvetia, transformand jeep-urile abandonate si vechi in masini ce pareau ca tocmai au iesit din saloanele auto. Cu propriile maini si cu multa dedicatie desfacea ansamblul ruginit al automobilelor, curata piesele care mai puteau fi utilizate si apoi imbina fiecare parte a masinii, punea motorul, sistemul electric si caroseria, pe care o vopsea de mai multe ori, cu diverse vopseluri.

Regele a produs nu mai putin de 9 astfel de opere de arta auto, ultimul jeep lucrat de Majestatea Sa fiind finalizat in anii 1999-2000.

Martor al marii pasiuni si al talentului remarcabil al Regelui este chiar Garajul Regal de pe domeniul Savarsin, inaugurat chiar de Majestatea Sa, cand a implinit 90 de ani (in anul 2011).

Garajul Regal, cu o lungime de 44 de metri si o latime de 8 metri, adaposteste masinile Majestatii Sale si ale Familiei Regale, dar gazduieste si un muzeu al automobilului deschis vizitatorilor. In Muzeul Regal al Automobilului se poate admira colectia actuala de masini regale, noi si vechi si mai mult de atat, se poate vizita atelierul mecanic auto al Regelui Mihai I, cu uneltele si piese de masini incluse, plus, o expozitie de fotografii si documente, mai scrie sursa citata.

Primul automobil pe care l-a primit regele Mihai a fost un Morris fabricat in anul 1927. L-a primit in anul 1929 si era automobilul care marca varsta de 8 ani. De-a lungul timpului, 38 de automobile au facut parte din colectia Regelui Mihai.

Printre ele se numara Rolls-Royce-ul Regelui Ferdinand, Hispano-Suiza, preferatele sale au fost un Mercedes-Benz 540K si un Jaguar SS 100 Supersport.

Regele Mihai mai detine masini produse de Ford, Jaguar, Delahaye, Bentley, Lincoln, Buick, Mercedes-Benz, Cadillac, Opel, Volvo, Lancia sau Alfa Romeo.

Cele mai spectaculoase dintre ele sunt patru Jeep-uri militare orginale. Una dintre ele este primita in dar, insa pe celelalte Regelele-a reconditionat personal.

Aceste patru Jeep-uri au fost transportate din Elvetia in Romania, au fost repatriate, si au fost aduse la Domeniul Regal Savarsin pentru a fi pregatite de expozitia din mai 2018.

Unul dintre Jeep-uri este un cadou de la Armata SUA, primit de Regele Mihai in anul 1944. Un altul dintre cele patru Jeep-uri i-a apartinut generalului Patton, acesta oferindu-l cadou la sfarsitul razboiului Marelui Duce de Luxemburg.Cele patru masini au fost pastrate in Anglia, apoi mutate in Elvetia pe o perioada de 70 de ani.

Pe langa masinile Regelui Mihai, masini care dateaza din vremea celui de-al Doilea Razboi Mondial, anul viitor putem vizita si Atelierul Auto al Regelui. Pentru a patrunde in atmosfera reala a unui atelier detinut de un rege pasionat de masini, incaperea va fi atent amenajata cu toate cartile tehnice, piesele, uneltele si mecanismele pe care Regele Mihai le-a folosit si le-a studiat cu atentie si cu pasiune timp de 70 de ani, in exil.

In anul 2011, la data de 25 octombrie, atunci cand Regele Mihai implinea 90 de ani, la Domeniul Regal de la Savarsin s-a inaugurat Muzeul Regal al Automobilului. Daca vreti sa mergeti sa-l vizitati acum, puteti vedea cateva masini noi si vechi, fotografii si documente ce au legatura cu lumea auto, toate datand din 1927 pana in prezent.

La Muzeul Regal al Automobilului mai puteti vedea atelierul mecanic al Regelui unde veti putea vedea uneltele cu care Majestatea Sa isi reconditiona masinile, dar si toate piesele originale cu care s-au reconstituit 9 Jeep-uri militare americane ca Bantam, Willis si Ford.