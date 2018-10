Patronul Colectiv povesteste ce a facut imediat ce a auzit de tragedia din clubul sau - VIDEO

Costin Mincu avea 33 de ani atunci când a pus bazele clubului Colectiv, alături de 2 prieteni - Alin Anastasescu şi Cătălin Gancea, anchetaţi cu toţii în procesul Colectiv.



Reporter: „Cum a început povestea clubului Colectiv?”

Costin Mincu: „A plecat dintr-o pasiune foarte mare pentru muzică. Colectiv a fost până în momentul tragediei cotat ca cel mai bun club de muzică live din Bucureşti. Asta a fost direcţia lui. Un spaţiu dedicat muzicii live. În acel moment, este de notorietate că lipsa spaţiilor dedicate concertelor live, fiind mult prea mari sau prea mici...cred că artiştii vă pot confirma că la acel moment era cel mai bun club de nişă în industria muzicii live. Investiţia s-a ridicat undeva la peste 160-170.000 de euro. Cât timp a existat clubul Colectiv, noi nu am scos bani din clubul ăla, ci i-am investit să îl „upgradăm”, să îl aducem din ce în ce mai sus ca şi calitate. A fost un club făcut din pasiune şi a fost pentru muzică. Ăsta este adevărul.”

Reporter: „Ce fel de oameni mergeau în Colectiv?”

Costin Mincu: „Colectiv a fost mai mult pe o direcţie muzicală, nu pe un gen muzical, dar mai mult în direcţia artiştilor români noi, contemporani. Evident, publicul a fost în aceeaşi balanţă: studenţi foarte mulţi, oameni cu studii superioare, oameni din medii creative, oameni din medii de publicitate, oameni dintr-o zonă frumoasă a societăţii noastre.”

Reporter: „Unii dintre ei vă erau apropiaţi?”

Costin Mincu: „Categoric.”

Reporter: „Dintre cei aproximativ 300 de oameni prezenţi la Colectiv pe 30 octombrie, aveaţi relaţii apropiate cu unii dintre ei, membrii trupei?”

Costin Mincu: „Mai puţin cu membrii trupei dar da, cu o parte eram prieten.”



Reporter: „V-aţi pierdut prieteni în Colectiv?”

Costin Mincu: „Da.”

Reporter: „Ce s-a întâmplat în acea noapte, de 30?”

Costin Mincu: „Mă aflam în Bucureşti, am aflat de la... de la Alin, de la colegul meu, şi de la unul din angajaţii care m-a sunat după câteva minute, în care am încercat să înţeleg ce se întâmplă. Am plecat spre club, când am ajuns acolo nu mai puteam să intru, pentru că toată zona era securizată de poliţie şi salvări. În momentul în care am văzut că nu pot să intru în curtea fabricii, am plecat către Poliţia Capitalei.”

Reporter: „Eraţi conştient de proporţiile tragediei în momentul respectiv?”

Costin Mincu: „Nu, înţelegeam că s-a întâmplat foarte rău. Mi-au trebuit câteva zile ca să înţeleg ce s-a întâmplat, pentru că nu puteam... nu puteam explica. Am crezut în primele momente că a fost vorba de o explozie, de o scurgere de gaze, pentru că nu-mi puteam imagina, de fapt... Aveam şi foarte puţine detalii despre ce se întâmplă. Eu mă ocupam de partea de booking. Practic, formaţia a făcut prin mine rezervarea de dată, dar mai mult despre show nu ştiam.”

Reporter: „Colegii dvs. ştiau că vor fi montate artificii?”

Costin Mincu: „Alin, singurul dintre colegii mei care s-a aflat acolo în după-amiaza evenimentului, în timpul montajului – ştiu asta din declaraţia lui de instanţă – a fost anunţat de unul din angajaţi că se montează obiecte pirotehnice pe scenă. El se afla în birou, înţeleg că a coborât şi le-a interzis clar folosirea de obiecte pirotehnice în cadrul spectacolului. Iarăşi am înţeles că el a fost asigurat de pirotehnist că acele artificii sunt cu flacără rece – nu ştiu nici acum ce înseamnă flacără rece, presupun că nici el nu ştia ce înseamnă flacără rece – dar din declaraţiile lui ştiu că a fost asigurat că spectacolul e pus în scenă de către specialişti, că la scenă se afla un pirotehnist de meserie, cu certificare şi cu şcoală.”

Reporter: „Dar ştiaţi cu toţii că aveaţi un tavan de lemn.”

Costin Mincu: „Da. Din declaraţia lui ştiu cu el le-a interzis acest lucru. Ulterior, ce s-a întâmplat din momentul în care a purtat discuţia cu pirotehnistul nu ştiu să vă spun, dar... poate o să aflăm, sper.”

Reporter: „Ce a urmat pentru dvs. în acea seară?”

Costin Mincu: „La poliţie, în acea noapte, m-am dus cu ideea că e singurul mod prin care pot ajuta, pentru că nu ştiam unde să mă duc. În capul meu era că dacă sunt lucruri cu care pot ajuta, cui să i le spun: te duci la poliţie dacă e o tragedie aşa mare. În primele momente, nu era nimeni care să poată să stea de vorbă cu noi, ne-au invitat undeva în zona birourilor. Era, practic, o alarmă în instituţie. Criminaliştii veneau de acasă, foarte mulţi care erau la locul tragediei. A durat câteva ore până când am discutat cu o echipă, doi investigatori, şi noi i-am întrebat ce se întâmplă. De la ei am aflat că dimensiunile sunt catastrofale. Tot de la ei am aflat că... primele momente, după părerea lor, era că totul a plecat de la un foc de artificii. Eu, personal, nu ştiam că există, nici cine execută jocul pirotehnic.”

Reporter: „Ştiaţi că aveţi în club un material extrem de inflamabil, acel burete?”

Costin Mincu: „Nu. Eu nu pot să înţeleg de ce în acest dosar procurorii nu au considerat că o parte din responsabilitate este a constructorului. Noi am angajat o firmă, care pe internet scria că e cea mai bună firmă de decoraţiuni acustice pentru cluburi, o firmă care avea prezentări pentru alte cluburi. Noi am cerut o soluţie acustică, ne interesa o soluţie acustică.”

Reporter: „Vi s-a zis că e un material inflamabil?”

Costin Mincu: „Nu. Ăsta este unul dintre lucrurile care apasă cel mai mult pe umerii noştri. În opinia publică, totul a plecat de la declaraţiile constructorului, date chiar a doua zi, care a ieşit în presă şi a spus că ne-a oferit mai multe variante. E foarte simplu că un constructor, care e un profesionist, nu îi poate oferi unui neprofesionist materiale neconforme. Dvs. nu puteţi să vă duceţi într-un magazin de bricolaj şi să vi se vândă o vopsea toxică. Mai mult, vorbesc actele, nu vorbim noi. Pe factura noastră, ce am achiziţionat de la dânsul scrie burete phono-absorbant şi adeziv acustic, aşa a trecut dânsul în factorui. Iar specialistul numit de Parchetul General constată că pe facturile lui de achiziţie este burete de tapiţerie şi adeziv de tapiţerie. Aceste documente spun clar că noi am fost înşelaţi de acest constructor. Cumva, nu înţeleg de ce procurorii nu fac nimic în privinţa acestui constructor, care pot oferi aceste materiale şi la trei ani după. Domnii procurori au cerut prin expertiză să înţeleagă dacă buretele se vindea legal pe piaţă, iar răspunsul procurorilor este: nu. Nu trebuia să se afle pe piaţă, pentru că nu îndeplinea o serie de norme şi o serie de cerinţe. Nimeni nu a mai vorbit despre acest burete, iar buretele ăsta poate există şi acum într-o grădiniţă, într-o şcoală, într-un alt club. El are aceeaşi compoziţie chimică şi este un material extrem de periculos şi, cu toate astea, nimeni nu întreprinde nimic în direcţia asta.”

Reporter: „Ofiţerii ISU v-au avertizat că nu aveţi suficiente căi de acces?”

Costin Mincu: „Nu, iar pentru mine e foarte simplu: dacă ofiţerii ISU considerau că acel loc e neconform, cum au putut ofiţerii ISU să „trainuiască” şi să facă tot ce înseamnă parte de prevenţie şi protecţie la incendiu pentru angajaţii noştri. Pentru că e un lucru pe care l-au recunoscut în faţa procurorilor. Angajaţii au avut carnetele de protecţie şi instructajul făcut, sunt angajaţii care trăiesc şi vor spune cine le-a făcut acest instructaj. Nu pot să uit asta: când au venit la prima vizită – că au venit aceeaşi ofiţeri de mai multe ori – au spus că e un loc care arată foarte bine, este extrem de înalt, are foarte puţin mobilier, este în parter, nu e la subsol, nu e la etaj. Îmi amintesc, comparaţia a fost făcută cu Centrul Vechi, că nu este un subsol din Centrul Vechi, ci este un club ok. Sunt documentele... un teanc de documente făcute de dânşii: le-au redactat, le-au adus de la birou, fiind ofiţeri ai Ministerului de Interne. Dumneavoastră aţi putea să nu credeţi un ofiţer al Ministerului de Interne când vă face instructajul pentru personal? Aceşti ofiţeri trebuiau să prevină şi să autorizeze. Dacă patronii sunt proşti, păi tu ca instituţie trebuie să faci nişte reguli şi nişte norme, încât să îi împiedici să mai fie proşti.”

Reporter: „La trei ani de la Colectiv, simţiţi că s-a schimbat ceva, că suntem în siguranţă în barurile şi cluburile din România?”

Costin Mincu: „Este părerea mea personală, eu cred că nu. Eu cred că este, dimpotrivă, autorităţile şi instituţiile competente, care au oameni calificaţi, pregătiţi, se duc cât mai departe de partea de responsabilitate şi partea de responsabilitate este lăsată, în continuare, pe umerii unor oameni care nu au pregătire: proprietarii, administratorii, oricine altcineva, dar nu ei – instituţiile care au ca scop să ne protejeze şi să ne normeze. Legislativ, văd că toate instituţiile se îndepărtează şi mai mult de responsabilitate...”

Costin Mincu: „Nu consider neapărat că sunt demn de iertarea lor, dar asta simt să le spun. Că îi rog să mă ierte şi că-mi pare rău că n-am ştiut să fac ceva ca tragedia asta imensă să nu se întâmple.”