Patru civili si-au pierdut viata in urma unui atac al separatistilor in orasul Avdeevka din estul Ucrainei - VIDEO

Mai multe gospodarii din orasul Avdeevka au fost aseara tinta atacurilor din partea separatistilor. Un obuz a cazut in curtea unei locuinte. Patru civili au murit pe loc.

”Oraşul a fost atacat de militanţii din Doneţk. Trei femei şi un bărbat au fost ucişi de un obuz. Un alt bărbat se află în stare gravă la spital, unde primeşte îngrijiri medicale.”

Tot in aceeasi curte se aflau doi copii in varsta de 6 si 7 ei. Ei au ramas in viata, dar fara parinti.

”I-a ucis mama în ochii ei. Ce va fi acum cu ea? A rămas orfană.”

Cateva locuinte au fost practic distruse in urma atacurilor. Reprezentantii armatei spun ca separatistii au folosit lansatoare de grenade si mortiere de 120 si 82 de milimetri. Pe parcursul noptii, rebelii au deschis focul de peste 60 de ori in diferite directii, patru soldati fiind raniti.

Potrivit datelor oficiale, de la inceputul lunii mai, 14 civili si soldati au fost ucisi in estul Ucrainei, unde conflictul dintre armata nationala si separatistii pro-rusi dureaza deja de 4 ani.