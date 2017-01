Patru cutremure cu magnitudinea peste 5 in Italia. Epicentrul, in aceeasi zona in care s-au produs cele din 2016

UPDATE 16:00 Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter, potrivit primelor estimari, s-a produs in centrul Italiei in jurul orei locale 14:33 (13:33 GMT) si s-a simtit si in regiunile Lazio, Abruzzo, Marche precum si la Roma, relateaza EFE. Acest nou seism are loc dupa cele produse la ora locala 10:25 (9:25 GMT), de magnitudinea 5,1, si la ora 11:14 (10:14 GMT) de magnitudinea 5,5, urmat cateva minute mai tarziu de un altul de 5,4 grade, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV).

Autoritatile italiene au suspendat serviciul de metrou la Roma si au decis evacuarea mai multor scoli din capitala dupa seria de cutremure care s-au produs marti in centrul Italiei. Compania Atac, care gestioneaza transportul public la Roma, a informat intr-un mesaj pe Twitter ca liniile de metrou A si B au fost suspendate si ca au fost puse autobuze la dispozitia cetatenilor.

Metroul va ramane suspendat pana la realizarea verificarilor pertinente, a precizat Atac. Si unele scoli din capitala, precum Istituto Comprensivo Statale 'Daniele Manin', au decis sa evacueze elevii, potrivit presei locale.

Un prim cutremur a avut loc ora locala 10:25 (09:25 GMT), masurat la 5.3 grade de Institutul american de Geofizica (USGS) si Centrul seismologic euro-mediteraneean (CSEM). Al doilea, mai puternic si mai lung, evaluat la 5,7 grade, a avut loc la ora locala 11:14 (10:14 GMT), iar al treilea, evaluat la 5,5 grade, s-a produs la ora locala 11:25 (10:25 GMT).

Toate cele trei cutremure s-au simtit si la Roma. Deocamdata au fost semnalate doar cateva mici surpari suplimentare in zonele deja devastate de seismele de anul trecut. Epicentrele au fost localizate intre localitatile Montereale, Capitignano, Campostoto, Barete, Pizzoli si Amatrice, potrivit Protectiei civile, care nu are inca informatii despre eventuale pagube sau victime.

Amtrice a fost localitatea cea mai afectata de cutremurul de 6 grade care a facut aproape 300 de morti pe 24 august 2016. La 26 octombrie 2016, doua cutremure de 5,5 si 6,1 grade, putin mai departe la nord, a provocat pagube importante, dar nu si victime, la fel ca un alt cutremur de 6,5 grade, inregistrat la 30 octombrie in apropiere de Norcia, in aceeasi zona.

De aproximativ zece zile, in aceasta regiune s-au produs ninsori semnificative care au facut multe drumuri impracticabile si zapada a facut sa se prabuseasca marti spitalul de campanie provizoriu format din module gonflabile la Amatrice.

"Nu stiu daca am facut ceva gresit, ma intreb de ieri, 1,5 pana la 2 metri de zapada si, acum, cutremur. Ce sa spuna Nu mai am cuvinte", a declarat la la televiziune primarul din Amatrice, Sergio Pirozzi.

"Noi incercam sa ne ridicam, atat de multe sacrificii, apoi cutremurul din 30 octombrie, apoi caderi de zapada asa cum nu am mai vazut in 50 de ani, cele mai mici temperaturi de 25 de ani, toate dintr-o data", a adaugat el.

"Situatia este dramatica", a declarat pentru agentia AGI si Stefano Petrucci, primarul din Accumoli, un alt oras lovit in luna august. "Drumurile municipale sunt impracticabile din cauza zapezii, mijloacele (de curatare) pe care le avem la dispozitie sunt putine, unele sunt in pana... Nu poti face razboi cu arcuri si sageti", a adaugat el.

Cutremurele de miercuri au provocat panica la L'Aquila, cativa zeci de kilometri mai la sud, unde un cutremur a ucis mai mult de 300 de oameni in 2009.

Dar primarul localitatii a asigurat ca miercuri nu s-au produs pagube. Societatea cailor ferate italiene a suspendat temporar mai multe linii din regiune, care au fost inlocuite de autobuze, pentru a efectua controalele necesare pe sine.

Dar zapada a facut operatiunile dificile. La Roma, trei linii de metrou au fost inchise si mai multe scoli evacuate, chiar si localurile imense ale Farnesina, Ministerul Afacerilor Externe.