Patru oameni au murit, iar 24 au fost raniti dupa ce o parte a unui bloc de locuinte cu cinci etaje s-a prabusit intr-un oras din vestul Poloniei - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in orasul Poznan, din vestul Poloniei. O partea din blocul cu cinci etaje s-a prabusit in urma unei explozii, spun martorii.

”A fost o explozie, iar dupa cateva secunde s-a facut liniste. E numai praf si murdarie."

”Am vazut o multime de oameni fugind din cladire. Sunt socat, nu-mi vine sa cred.”

Salvatorii ajunsi la fata locului au evacuat oamenii din apartamentele care nu au fost avariate. In acelasi timp, au inceput sa caute victimele printre daramaturi.

”Inca mai pot fi oameni prinsi sub daramaturi, de aceea a fost mobilizat un numar atat de mare de salvatori. Sunt si caini care participa la cautari.”

Persoanele care au ramas fara locuinte vor fi cazate in adaposturi temporare si vor primi ajutor financiar, a dat asigurari primarul orasului unde s-a intamplat nenorocirea.