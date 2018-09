Patru persoane au murit, inclusiv si un copil de numai 10 ani, in urma unui accident cumplit produs in Romania

Accidentul s-a petrecut in apropierea unei localitati din judetul Vrancea in dupa amiaza zilei de ieri. Cele doua masini in care se aflau in total sase persoane s-au lovit frontal dupa ce unul dintre vehicule a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu celalalt autoturism care se deplasa din sens opus. O persoana a murit pe loc iar alte trei, fiind ranite grav, au decedat in urma sosirii echipajului SMURD.

Cristian SOARE, PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI SEF AL ISU VRANCEA: “In momentul sosirii fortelor la locul interventiei o victima era decedata iar trei persoane ranite foarte grav. Dupa efectuarea manevrelor de resuscitare, trei victime au fost declarate decedate.”

A fost activat planul rosu de interventie, iar la locul accidentului au intervenit cinci ambulante si un elicopter SMURD. Printre cei patru morti se afla si un copil de zece ani. In masina cu acesta se aflu si doi adulti cu varste de aproximativ 45 de ani, care la fel au decedat, iar un tanar de 20 de ani a fost grav ranit.

In cealalta masina se aflau doi varstnici. Soferul de aproximativ 65 de ani a murit. Drumul, unul intens circulat, a fost blocat pe un sens pana cand politistii au incheiat cercetarile. Anchetatorii incerca sa stabileasca cum exact s-a produs impactul.