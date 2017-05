Patru persoane, intre care si un copil, ranite in accidentul de telecabina din Romania. In ce stare sunt victimele

Accidentul s-a produs dupa ce telecabina a intrat cu viteza prea mare in statie, primele informatii aratand ca s-ar fi produs o defectiune la sistemul de franare.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu au anuntat ca in accidentul de telecabina au fost ranite patru persoane - un copil de patru ani care a suferit fractura de piramida nazala, un barbat care si-a fracturat un picior, dar si doua femei care acuza dureri la picioare si la coloana.

Starea victimelor nu este grava, dar medicii nu au decis deocamdata cate dintre ele vor fi transportate la spital.

De asemenea, potrivit surselor citate, vor fi evaluate de echipajele medicale toate persoanele care se aflau in telecabina.

Pana acum nu se stie exact cum s-a produs accidentul, dar telecabina se pare ca ar fi intrat cu viteza prea mare in statie si s-a izbit de peron, in urma unei defectiuni la sistemul de franare. Telecabina implicata in incident face legatura intre Balea Cascada si Balea Lac si transporta 15 oameni.

In urma incidentului, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, SMURD si salvamontisti romani.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu, Ramona Nistor, a anuntat, ca mai multe echipaje s-au deplasat in Muntii Fagaras, la Balea Cascada.

"SMURD Avrig, o ambulanta SAJ si Salvamont intervin la Telecabina Balea Cascada, unde cel putin patru persoane au nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce telecabina s-a izbit la sosire”, a declarat Ramona Nistor.

Potrivit surselor citate, in telecabina se aflau 15 persoane.