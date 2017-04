Patru persoane ranite intr-o explozie, care s-a produs in timpul repararii unui tanc al politiei din Diyarbakir, in Turcia

Potrivit primelor informatii, explozia s-a produs in timpul unor operatiuni de reparare a unui tanc care apartine politiei, transmite Hurriyet Daily News.

O sursa a precizat ca explozia s-a produs in atelierul de reparatii al complexului politiei din localitatea Diyarbakir.

De asemenea, o parte a acoperisului s-a prabusit in urma exploziei puternice, iar un nor de fum s-a ridicat deasupra localitatii situate in sud-estul predominant kurd al Turciei.

Explozia are loc cu doar cateva zile inainte de referendumul de extindere a puterilor presedintelui Recep Tayyip Erdogan.

Localitatea Diyarbakir a fost in trecut tinta mai multor atentate cu bomba, orchestrate de catre militantii kurzi de la PKK, dar si de catre jihadistii Statului Islamic.

