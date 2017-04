Patru tineri si-au pierdut viata intr-un cumplit accident produs in Telciu, Romania. Masina in care se aflau a intrat intr-un stalp de lumina. Marturiile unicului pasager care a ramas in viata - VIDEO

Tinerii se intorceau de la o petrecere de Pasti din satul Telciu. La volanul masinii se afla un tanar de 18 ani. La un moment dat, vehiculul a intrat in plina viteza intr-un stalp de iluminat.

“Avea viteza, stalpul este rupt in trei..”

In masina se aflau cinci persoane, care au ramas prinse intre fiare. Doua echipaje SMURD si unul de descarcerare au fost trimise la locul accidentului. Doar unul dintre cei aflati in autoturism a scapat cu viata. El a fost transportat de urgenta la spital si se afla in stare stabila. Baiatul a declarat pentru presa romana ca nu-si aminteste cum s-au izbit de stalp, dar spune ca erau bauti. Deocamdata nu se stie daca si soferul consumase alcool. Politia urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs tragedia.