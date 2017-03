Pe cine a ales Trump sa fie noul ambasador la Moscova. Analistii cred ca a vrut de fapt sa il indeparteze de la Washington

Fost guvernator al statului Utah, totodata diplomat cu mandate in China si Singapore, Jon Huntsman ar urma astfel sa joace un rol-cheie in complicatele relatii dintre Washington si Moscova.

Daca unii lauda alegerea unui politician unanim respectat, altii se intreaba daca nu cumva Trump n-a dorit sa-l indeparteze pur si simplu de la Washington. Asta in conditiile in care in 2012 Huntsman a candidat in alegerile primare republicane pentru presedintie.

"Ideea ar fi: Tine-ti prietenii aproape, iar pe dusmani trimite-i in Rusia", a glumit un comentator.