Pe internet au aparut fotografii cu fete vopsite in culoarea verde. Este un flashmob de sustinere pentru Alexei Navalnai, care a fost stropit cu verde de briliant in fata - VIDEO

Verde pentru Alexei Navalnai. Pe retelele de socializare din Rusia au fost publicate numeroase fotografii ale internautilor, care au fetele vopsite in culoarea verde. Este un flash mob de sustinere a opozantului rus, care a fost stropit acum o zi cu verde de briliant in fata. Actiunea a fost sustinuta si de un blogger, care s-a plimbat cu chipul verde in apropiere de Kremlin. Pentru asta a fost retinut de politisti.