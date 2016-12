Pedeapsa primita de o studenta din Rusia care a vrut sa plece in Siria alaturi de un jihadist de care se indragostise - VIDEO

Varvara Karaulova, o studenta la filosofie la Universitatea de Stat din Moscova, a fost arestata in Turcia in iunie 2015 in timp ce se pregatea sa treaca frontiera siriana pentru a se intalni cu iubitul sau care lupta pentru gruparea Statul Islamic.

Acuzata ca s-ar fi alaturat unei organizatii teroriste, studenta a respins acuzatiile, afirmand ca nu isi dorea decat sa il gaseasca pe barbatul de care se indragostise pe internet.

Dar justitia a estimat ca Karaulova, care a ramas calma la rostirea verdictului, avea intentii criminale la plecarea sa in Siria si ca avea opinii radicale.

Avocatul tinerei, Serghei Badamsin, a denuntat "un verdict dur si nejustificat". El a adaugat ca clienta sa e nevinovata si ca a depus deja un apel la sentinta. Procurorul, care ceruse o pedeapsa de cinci ani, s-a declarat satisfacut de sentinta.

Avocatul a mai acuzat autoritatile ca au dat o sentinta grea pentru ca vor sa transforme cazul intr-un exemplu cu scopul de a descuraja alte tinere care ar putea sa se indrepte catre Siria in conditii similare.

Karaulova a declarat ca tentativa sa de a trece granita din Turcia in Siria a fost "o greseala, un act imprudent si foarte stupid."

"Sunt constienta de propriile greseli si de prostia mea. Visez sa imi rascumpar greseala," a spus ea.

In 2012, cand era inca minora, Karaulova l-a cunoscut pe internet pe Airat Samatov si a schimbat mesaje cu acesta timp de trei ani fara sa-l fi intalnit. Barbatul a plecat in Siria in 2014 pentru a se alatura gruparii Statul Islamic.

Studenta s-a convertit la islam si a inceput sa poarte hijab, pentru ca in 2015 sa dispara. Parintii ei au descoperit ca isi cumparase bilet pentru Turcia si ca ajunsese pana la frontiera siriana impreuna cu alte femei care se aflau in situatii asemanatoare.

Repatriata in Rusia dupa ce a fost arestata de granicerii turci, a fost eliberata imediat pentru ca anchetatorii au considerat ca nu comisese niciun delict. Dar in octombrie 2015 a fost arestata din nou si inchisa pana la proces.