Pelerinaj la Colosseumul din Roma. Mii de catolici s-au rugat impreuna cu Papa Francisc

Avand in vedere atentatele care au infiorat lumea in ultima vreme, masurile de securitate au fost mult mai severe, in comparatie cu anii trecuti.

O multime impresionanta s-a adunat langa monumentul din capitala Italiei, si a comemorat alaturi de papa Francisc patimile si moartea pe cruce a Mantuitorului rastignit de romani acum 2 mii de ani.

In timpul procesiunii, credinciosii au purtat o cruce din lemn si candele aprinse. Texte liturgice au fost citite la opririle simbolice pe Drumul Crucii. Sunt 14, potrivit traditiei crestine, locurile in care Iisus s-ar fi poticnit cand isi ducea crucea spre locul rastingnirii, pe Dealul Gologotei din Ierusalim.

Inainte, Papa Francisc a luat parte la slujba din Vinerea Marea, oficiata la Bazilica San Pietro din Vatican si s-a prosternat, pentru cateva minute, in fata altarului principal.

Textele citite la procesiunea Drumul Crucii au facut referire si la soarta refugiatilor, precum si la victimele razboaielor si violentelor din intreaga lume. Chiar Colosseumul este vazut si ca un loc al martiriului primilor crestini, care au murit in arena romana pentru credinta lor.

Papa Francisc: "Rusine pentru toate imaginile devastarii, distrugerii si epavelor care au devenit acum rutina in vietile noastre. Rusine pentru sangele nevinovat, varsat zilnic de femei, copii imigranti si victime ale persecutiilor."

Anul acesta, procesiunea s-a desfasurat in conditii de securitate sporita, dupa atentatele cu camioane si masini care au vizat multimi de pietoni la Nisa, Berlin, Londra si Stockholm.

Politia a inchis circulatia pe strazile din jurul Colosseumului cu ore bune inainte de eveniment. Fortele de ordine au fost in numar mult mai mare, in comparatie cu anii trecuti. Iar patrulele au fost insotite de caini antrenati sa descopere explozibili si substante periculoase.