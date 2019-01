Pensionar devenit milionar dupa ce a descoperit un calcul prin care sa castige la loto

Înainte să iasă la pensie, Jerry şi Marge Selbee erau proprietarii unui magazin alimentar în orăşelul din Statele Unite. Cei doi au reuşit să se îmbogăţească după ce au descoperit un simplu calcul, pentru a-şi spori şansele de câştig la loterie, scrie metro.co.uk.

Retired couple make $26million in six years by using 'basic arithmetic' to 'crack the code' of state lotteries https://t.co/z4ftfAPZuY pic.twitter.com/eWtSyMR6ev

În decurs de şase ani, cei doi au câştigat la loterie în mai multe state.

Care a fost trucul descoperit de cei doi? Noul sistem de loterie prevedea că dacă nu este anunţat niciun căştigător suma de 5 milioane de dolari, jackpot-ul, va fi împărţită între jucătorii care au ghicit 3, 4 sau 5 numere.

Jerry, care a absolvit facultatea de Matematică, a cumpărat mii de bilete, ştiind că va reuşi să ghicească mai multe numere, pe mai multe astfel de bilete.

„Este matematică de bază. E remarcabil că nimeni nu s-a prins de acest truc. Mie mi-a luat doar trei minute”, a declarat bărbatul.

Jon Wertheim: It did not take you weeks to suss this out?

Jerry Selbee: No, no, not at all. Three minutes.

Jon Wertheim: Three minutes and you found the loophole in the state lottery?

Jerry Selbee: Three minutes. I found a special feature. #60minutes pic.twitter.com/YNHPndIh8S