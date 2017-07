Pentru a 3-a oara in 2017, Putin se intalneste cu Xi Jinping. Presedintele Rusiei spune ca va fi "un eveniment major"

Potrivit Russia Today, aceasta va fi a 3-a intalnire dintre cei doi lideri, anul acesta, iar contractele care vor fi semnate vor valora 10 miliarde de dolari.

Jinping ajunge luni in Rusia, unde va sta 2 zile, pana cand isi va continua drumul catre Germania, unde va avea loc summit-ul G20, la sfarsitul acestei saptamani.

Inainte de aceasta vizita, presedintele Chinei a acordat un interviu agentiei rusesti de presa TASS, in care a vorbit in special despre problema amplasarii sistemului defensiv de rachete americane THAAD in Coreea de Sud. Jinping a criticat aceasta decizie, despre care a spus ca "dezechilibreaza balanta strategica din regiune" si ameninta interesele de securitate ale tuturor tarilor din regiune, inclusiv Rusia si China.

De asemenea, el a reafirmat ca Beijingul cere Washingtonului si Seulului sa renute la aceasta masura.

In urma cu mai putin de o luna, Putin si Xi s-au intalnit in Astana, capitala Kazahstanului, la un summit. Atunci, presedintele Chinei a spus despre aceasta intalnire din Moscova ca este "un eveniment major in relatiile bilaterale", notand faptul ca va avea un impact "semnificativ".