Pentru a doua oara in aceasta saptamana, au loc violente la Bruxelles. De aceasta data a facut galagie un grup de tineri care au spart vitrinele unor magazine si geamurile mai multor masini - VIDEO

Haosul in piata de langa Opera de la Bruxelles a izbucnit ieri dimineata in timpul unei intalniri neautorizate a unui rapper cu un grup de peste o suta de tineri. Oamenii legii i-au fi abordat sa vada de ce s-au adunat acolo, tinerii insa au devenit agresivi. Unii au urcat pe masinile politistilor si au aruncat in ei cu tot ce le-a cazut sub mana.

Au fost sparte vitrinele magazinelor din preajma, iar masinile parcate in apropiere au ramas cu geamurile facute tandari. Ministrul de Interne al Belgiei, a condamnat confruntarile de strada pe contul sau de Twitter si a spus ca politia face tot ce este necesar pentru a pastra ordinea.

A fost galagie la Bruxelles si acum douazile cand bucurosi ca tara lor s-a calificat la Campionatul Mondial de fotbal, pentru prima oara in ultimii 20 de ani, suporterii marocani au aprins torte, au vandalizat magazine, au incendiat cel putin o masina si au distrus instalatiile pentru targul de Craciun. 22 de politisti au fost raniti, insa nimeni nu a fost retinut.