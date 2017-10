Pentru prima data dupa Razboiul Rece, SUA se pregatesc sa-si puna in alerta permanenta bombardierele nucleare - VIDEO

Masura a fost luata din cauza tensiunilor cu Coreea de Nord. Potrivit presei straine, Fortele Aeriene Americane vor plasa avioanele militare, care pot lansa bombe nucleare, la o baza aeriana din Louisiana. Seful Statului Major al Fortelor Aeriene a declarat ca acesta este un pas pentru a se asigura ca sunt pregatiti in cazul unui atac al inamicilor. Reactia Coreei de Nord a venit imediat, spunand ca Donald Trump are “febra razboiului”. In ultimele luni, liderul american si cel de la Phenian au facut schimb de acuzatii si amenintari dure, mai ales dupa ce nord-coreenii au efectuat un test nuclear.