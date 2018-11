Pentru prima oara, un lup a parasit zona radioactiva de la Cernobil - De ce e importanta "evadarea" sa - FOTO

Aceasta zona de 4.300 de kilometri patrati e si acum contaminata, intr-o proportie prea mare pentru a putea fi considerata locuibila. Insa anumite forme de viata salbatica par sa o duca foarte bine aici, in lipsa interventiei omului.



Recent, un lup sur tanar s-a indepartat cu aproape 400 de kilometri de zona contaminata, arata Science Alert. E prima oara cand oamenii de stiinta stiu despre un animal care paraseste zona si care alege sa strabata o asemenea distanta. Ceea ce s-a intamplat poate fi un indicator al felului in care animalele din zona se vor comporta pe viitor, pe masura ce vor fi tot mai multe, si felul in care genele care au avut parte de mutatii se vor raspandi.



Deocamdata, spun oamenii de stiinta, zona contaminata e departe de a fi o gaura neagra din punct de vedere ecologic, ea actionand mai degraba ca o rezervatie pentru fauna salbatica, ce va ajunge sa ajute si alte populatii de animale din regiune, a declarat Michael Byrne, de la Universitatea Missouri din Columbia. Iar ceea ce s-a intamplat nu se rezuma, cel mai probabil, doar la populatia de lupi, a mai spus acesta.

In 2015, 14 lupi din regiune au primit o zgarda cu GPS, printre care si cel de fata. Daca 13 au ramas in zona in care s-au nascut, acesta, un lup tanar, a ales sa paraseasca regiunea, parcurgand o distanta neobisnuit de mare pentru specia sa. Nu se stie unde este acesta in prezent, pentru ca aparatul si-a trait viata, functionand oricum mai mult decat se astepta.



Lupii din specia Canis lupus, din care face parte si exemplarul plimbaret, se simt excelent in zona. Se estimeaza ca sunt de 7 ori mai multi decat in rezervatiile naturale din afara zonei contaminate.