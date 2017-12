Saakasvili a fost dat jos de pe acoperisul blocului sau, de unde ameninta ca se arunca. Oamenii legii l-au urcat intr-o dubita. Sute de oameni, adunati acolo - LIVE VIDEO

UPDATE, 09:50: Fostul presedinte georgian a fost dat jos de pe acoperis, iar oamenii legii l-au urcat intr-o dubita.

Potrivit presei ucrainene, sustinatorii lui Saakasvili au declarat jurnalistilor ca perchezitiile au inceput dimineata, iar fostul presedinte georgian au fi urcat pe blocul cu 8 etaje, pentru ca urma sa fie retinut. Saakasvili se afla inca pe acoperis, unde duce tratative cu oamenii legii. El ar fi amenintat ca daca cineva se apropie de el, se arunca de pe cladire.

Sute de oameni s-au adunat acolo, scrie presa din Ucraina.

In 2015, dupa ce a primit cetatenia ucraineana, Mihail Saakasvili a ramas fara cea georgiana. Timp de un an a fost guvernator al regiunii Odesa, insa in noiembrie 2016 si-a anuntat demisia, acuzand autoritatile de coruptie.

In luna iulie a acestui an, Petro Porosenko a semnat un decret prin care i-a retras cetatenia ucraineana. A doua zi, Saakasvili a plecat din tara, insa pe 10 septembrie s-a intors inapoi, trecand frontiera cu ajutorul sustinatorilor sai. De la inceputul lunii octombrie, politicianul se afla in fruntea unui protest antiguvernamental desfasurat la Kiev.