Perchezitii in estul Londrei. Alte 12 persoane au fost retinute in urma atacului terorist de sambata seara care a luat viata a 7 persoane si a ranit alte aproape 50 - VIDEO

Dimineata zilei de astazi a inceput cu perchezitii in estul Londrei. 12 persoane, intre care si si patru femei au fost retinute de fortele de ordine. Acestea si-au acoperit fetele in momentul in care au parasit cladirea pentru a fi escortate la sediul politiei. Un martor care lucreaza in in blocul in care au avut loc descinderile a declarat pentru presa locala ca printre retinuti ar fi si romani.





“Cred că erau 6 sau 7 persoane, 2 sau 3 români, restul erau în negru. Aceşti români vin mereu aici.”

Ambasada Romaniei la Londra verifica aceasta informatie. Nici autoritatile britanice nu au confirmat acest lucru.

Cressida DICK, COMISAR POLITIE “Nu voi vorbi despre identitatea lor la această etapă. Trebuie să ştiţi că investigaţiile se mişcă foarte repede. Noi chiar credem că ştim cine sunt ei.”

In panica generala din Londra, un roman care lucreaza acolo a dat dovada de un curaj uluitor. A adapostit mai multi trecatori si spune ca l-a lovit pe unul dintre teroristi cu o naveta in cap. Florin are 32 de ani este din Iasi si lucreaza ca brutar la Londra. I-a vazut pe cei trei agresori cum au coborat dintr-o masina care a facut ravagii pe podul Londrei.

Intre timp, 21 de persoane din cele 48 ranite raman in stare grava la spital. Mama unui tanar care a fost injunghiat este socata de cele intamplate.

Elisabeth O'NEIL, MAMA VICTIMA “-Poate vorbi, dar tot nu poate să creadă ce i s-a întamplat. -Cum vă simţiţi ca mamă? -Da cum v-aţi simţi dumneavoastră ca şi tată. Îmi este greu să cred în asta.”

Ieri si astazi, in locul in care a avut loc atacul au fost aduse flori si lumanari in memoria victimelor.

Atacul de sambata seara a avut loc chiar in inima Londrei. Totul s-a intamplat in jurul orei zece pe London Bridge. Teroristii se aflau intr-un camion alb, care a iesit de pe carosabil si a intrat cu viteza in pietonii de pe trotuar. Dupa ce au traversat podul, au lasat masina si, inarmati cu cutite au inceput sa-i atace la intamplare pe trecatori.

Cei trei agresori au fost impuscati mortal de politisti. Ei purtau asupra lor o vesta cu explozibil, dar care s-a dovedit a fi falsa. Atacul vine la nici doua saptamani de la atentatul terorist de pe arena din Manchester si la aproape doua luni de la cel de pe podul Westminster, in care si-au pierdut viata zeci de oameni.