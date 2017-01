Persoana din RM, care a fost ranita in urma atacului de la Istanbul este o tanara de 27 de ani, stabilita temporar in Turcia - VIDEO

Moldoveanca de 27 de ani se afla in afara oricarui pericol, sustine Ministerul de Externe de la CHisinau. Ea este stabilita temporar in Turcia, iar dupa ce a fost ranita in noaptea de Revelion in clubul Reina, ea fost transportata la un spital din Istanbul. Intre timp, autoritatile turce au anuntat cine este individul care a impuscat mortal zeci de oameni. Mai multe persoane care ar avea legatura cu el au fost retinute.

“8 oameni se afla în arest. Am obţinut cele mai importante indicii despre identitatea atacatorului, cum ar fi amprentele.”

Atacatorul este originar din Kargastan si are 28 de ani. Despre el se stie ca a luptat in Siria, pentru ISIS. El nu a fost gasit de politie deocamdata. In schimb, sotia acestuia a fost arestata si a declarat ca nu stia despre faptul ca sotul ei este simpatizant al organizatiei teroriste.

"Desigur că nu mă simt în siguranţă. Peste tot sunt poliţişti. Ei verifică oamenii. "

"Eu cred că terorişi îşi doresc ca oamenii să stea în case. Ei nu vor ca oamenii să socializeze. Ei încearcă să sperie lumea prin astfel de metode. Eu cred că nu trebuie să ne fie frică. "

Cele mai multe victime sunt straini, care petreaceau in club. Americanul Jacob Raak care a ramas in viata a ajuns astazi acasa.

Jacob RAAK: “Îmi pare rău pentru voi. Eu mă voi trezi acasă, în Statele Unite şi voi lua dejunul. Voi o să vă treziţi dimineaţa şi o să vă gândiţi la ce s-a întâmplat.”

Poarta Bradenburg din Berlin aseara a fost luminata in culorile drapelului turc. Nemtii, care recent au trecut printr-un atac terorist la un targ de Craciun, si-au exprimat astfel solidaritatea si au comemorat victimele din Istanbul.

Tragedia a zguduit Turcia in noaptea dintre ani, cand sute de oameni sarbatoreau intr-un club de noapte. Atacatorul a intrat in cladire cu o arma si a inceput sa impuste. 39 de persoane au murit pe loc, iar alte zeci au ajuns la spital.