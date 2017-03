Persoanele care au comis cea mai mare gafa din istoria Oscarului vor regreta acest lucru: cei doi nu vor mai participa niciodata la ceremonie - VIDEO

Brian Cullinan si colega sa Martha Ruiz au fost responsabili de servietele cu numele castigatorilor. Fiecare a fost asezat la un capat al scenei cu un set de plicuri in maini. Cullinan a fost cel care a incurcat plicurile in care erau scrise numele castigatorilor. Astfel, in loc de “Moonlight” invingator a fost anuntat “La La Land”. Greseala a fost corectata in scurt timp.

”Este o greşeală. Moonlight! Băieţi voi aţi câştigat pentru cel mai bun film. Nu este o glumă.“

Acum, cei doi, care sunt angajati ai unei companii care de 83 de ani se ocupa de procedura de votare pentru premiile Oscar, nu vor mai avea drepul sa inmaneze vreodata plicurile la gala. Anuntul a fost facut de Academia de film Americana, care si-a prezentat anterior scuzele pentru incident.